كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الهندية تتهم مالكي مدرسة خاصة بعد مقتل 20 مراهقا في حريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت الشرطة ثلاثة مالكي مركز التعليم في مركز تاششيلا أركيد بالقتل العمد الذي لا يصل إلى حد القتل ومحاولة القتل العمد.

وقال مسؤولون، إن الشرطة الهندية وجهت الاتهام، اليوم السبت، إلى مالكي مدرسة خاصة بعد حريق أسفر عن مقتل 20 مراهقًا، بعضهم ماتوا وهم يقفزون من المبنى في محاولة يائسة للهروب من النيران.

وأضاف المسؤولين، أن 16 من القتلى هم شابات كن يستعدن للامتحانات في مركز تعليمي أقيم بشكل غير قانوني على قمة مبنى تجاري في مدينة سورات الغربية.

Advertisements

وأكد المسؤولين، أن معظم الضحايا تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عاما. كان أكثر من 50 طالبًا في الفصول الدراسية عندما اندلع الحريق.

وأوضح مسؤولين حكوميين، أن خمسة من القتلى كانوا من المقرر، أن يتلقوا نتائج امتحانات تحدد دخولهم إلى الجامعة اليوم السبت.

وقال مسؤول لوكالة "فرانس برس"، إن الخمسة جميعهم مروا بالألوان الطائرة.