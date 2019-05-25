مخرجة فيلم “روح”: لمجرد هو سبب تأخر صدور الفيلم

أكدت الفنانة والمخرجة كليلة بونعيلات، مؤخرا، أن طاقم فيلم روح السينمائي، ينتظر عودة بطله الفنان المغربي سعد لمجرد للمغرب، من أجل إصداره بعد مدة طويلة من تصويره.

وصرحت بونعيلات لـ”اليوم 24″، أن الفيلم حاليا جاهز الإصدار، غير أن طاقم الفيلم يفضل عودة لمجرد للمغرب من أجل حضور عرضه ما قبل الأول، وهو إلى حدود الساعة ممنوع من مغادرة باريس الفرنسية، بقوة القانون.

ويشارك في العمل إلى جانب لمجرد الذي يلعب دور طالب يعيش أحداث رعب، كل من عبد الحفيظ الدوزي، وفاطمة الزهراء الإبراهيمي، وعزيز داداس.

وعززت بونعيلات، في حديثها مع “اليوم24” ، كلام الدوزي الذي كشف سابقا أن مرحلة توضيب الفيلم رافقها الحظ العاثر، إذ بعد الانتهاء من مونتاج الفيلم بأكمله، سقط القرص الصلب الذي حمل عليه، ليتكلف شخص آخر بالتوضيب من جديد، وتعرض للإصابة في يده نتيجة حادثة، سير، فتكلف شخص ثالث بالمونطاج قبل أن يطر إلى توقيف عمله كونه مضطر للسفر نتيجة وفاة إحدى قريباته.

يذكر أن سعد لمجرد ، يحضر لأعمال غنائية يصدرها قريبا من باريس، مستغلا الفترة الممنوع فيها من مغادرته العاصمة الفرنسية ، حتى يتم البث في القضيتين المتابع فيهما بتهمة الاعتداء الجنسي.