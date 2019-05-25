حكم قضائي ينقذ جماعة طنجة من أداء تعويض 12 مليار!

أصدرت الغرفة الإستئنافية، بإدارية الرباط، أول أمس الخميس، حكما بإلغاء حكم ابتدائي، والذي يقضي بتغريم جماعة طنجة ب 12 مليار كتعويض مالي لصالح صاحب فندق، إثر اعتداء مادي على أرض في ملكيته تقدر مساحتها بهكتارين.

وبحسب مصدر جماعي لـ “اليوم24″، فإن صاحب الأرض رفع دعوى قضائية ضد المجلس الجماعي، في قضية تصنيف الجماعة لعقاره كمنطقة خضراء، وادعى أن هذه الأخيرة قامت بغرس الأشجار فوق وعائه العقاري، وهو الأمر الذي نفاه المجلس عبر وثائق تفيد أنها لم تصنف العقار المذكور منطقة خضراء، وأن من قام بغرس الأشجار هي السلطات المحلية.

وأضاف المصدر ذاته، أن استئنافية الرباط اقتنعت بوثائق الجماعة، وقررت إلغاء الحكم، الذي كان سيضع الجماعة في مأزق مالي كبير.

وكشف مقربون من دائرة رئيس المجلس الجماعي للموقع، أن هذا الوعاء العقاري، دق طبول الحرب ما بين عمدة مدينة طنجة البشير العبدلاوي و الوالي السابق لجهة طنجة محمد اليعقوبي، ووصل الصراع إلى أشده بين السلطة والمنتخبين عندما قرر العمدة إجراء خطوات عملية لطي هذا الملف، حيث قام بمراسلة صاحب الوعاء العقاري موضوع النزاع، يقترح عليه استرجاع ملكه بشكل ودي، وإرجاع الأرض إلى ما كانت عليه قبل الأشغال، وهو ما بدأت الجماعة في تنفيذه، لكن الولاية تفاعلت مع الموضوع بطريقة سلبية، وقامت بمنع مهندس الجماعة ومساعديه من إتمام عمليات نزع الشجيرات، قبل أن تعدل عن قرارها بدعوى وقوع سوء تفاهم.