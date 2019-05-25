الوداد يلجأ لـ “الكاف” ضد الحكم المصري جريشة

يتجه نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، لتقديم احتجاج رسمي لدى الاتحاد الإفريقي للعبة، ضد الحكم المصري جهاد جريشة، الذي أدار ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، الذي جمع الفريق الأحمر بالترجي التونسي، أمس الجمعة، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومن المرتقب أن يبعث النادي احتجاجا رسميا ضد الحكم المصري، بسبب “الأخطاء التي ارتكبها في المباراة، وحرمانه للفريق من هدف مشروع”، معززة بصور ولقطات من المباراة.

وتلقى جريشة انتقادات لاذعة من قبل أنصار ومحبي النادي الأحمر، بسبب مجموعة من قراراته، التي يعتبرها الوداديون “ظالمة”، خاصة لقطة رفض هدف ايوب العملود، وعدم احتساب ضربة جزاء للفريق الأحمر، بعد لجوءه لـ “الفار”.

وأكد عمر الشريف، خبير التحكيم في شبكة قنوات ” بي إن سبورت” القطرية، أن ” هدف الوداد الأول مشروع، وأن الحداد لم يتعمد لمس الكرة بيده”.