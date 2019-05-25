رعب في أمريكا…إطلاق نار في نيوجيرسي يسقط 10 مصابين

أصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، في حادث إطلاق نار في نيوجيرسي الأمريكية، وذلك بحسب ما أعلنت السلطات الأمنية.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية عن السلطات القول إنه تم إخطار الشرطة بإطلاق النار، خارج حانة في منطقة برونزويك. وعثر الضباط القادمون على العديد من الضحايا.
وقال النقيب ستيفن فارن، المتحدث باسم شرطة ترينتون، إنه تم نقل خمسة رجال وخمس نساء إلى المستشفيات المحلية. وقال إن أحد الضحايا أصيب بجروح خطيرة ونقل إلى جراحة الطوارئ، مشيرا إلى أن التحقيق ما زال جاريا.
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