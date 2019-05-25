بعد نجاح  فيلمها “صحاب الباك”.. سلمى السيري تتحدث عن كواليسه -فيديو

نال الفيلم التلفزي، “صحاب الباك”، الذي عرض على القناة الثانية في رمضان الحالي، إعجاب الجمهور، ومن بين أبطاله الممثلة الشابة سلمى السيري، التي حلت ضيفة على “اليوم24″، لتقرب الجمهور منها في أول لقاء صحفي لها.

وكشفت سلمى في دردشتها مع الـ”يوم24″، أن فيلم “صحاب الباك” ليس أول تجربة فنية تخوض، وإنما سبق أن شاركت في سلسلة “نايضة في الدوار”، ومسلسل “حياتي،” والعاطي الله” مع الفنان رشيد الوالي، ومسلسل “نعام آلالة”.

وأبرزت سلمى، أنها لحدود الساعة لم تخض أي تجربة سينمائية، كون الاقتراحات التي عرضت عليها زامنت وقت انشغالها بالدراسة.

وتتمنى سلمى الاشتغال مستقبلا مع الفنان محمد خييي، أحد رواد التمثيل في الساحة المغربية، مبرزة أنها ترغب في تجسيد كل الأدوار المتاحة لتعيش ما لا يمكن أن تعيشه في حياته الطبيعة، وهذا هو هدفها من دخول عالم التمثيل.