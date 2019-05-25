قضية رونالدو المتهم فيها بالاغتصاب تعود إلى الواجهة بعد جديد ضده

عادت أخبار قضية “رونالدو”، المتهم فيها بالاغتصاب، إلى الواجهة، أمس الجمعة، بعد أن كشفت تقارير إعلامية أن فريق دفاع الأمريكية “كاثرين مايورغا”، التي تتهمه بالاغتصاب، تمكن من الوصول إلى عنوانه في مدينة تورينو في إيطاليا.

وكان القاضي، المكلف بالقضية، التي يواجه فيها “رونالدو” تهمة الاغتصاب، قد منح فترة 180 يوما لفريق دفاع كاثرين، لإيجاد عنوان مسكن النجم البرتغالي، لتسليم الاستدعاء إليه.

وأصبح بإمكان الشرطة الإيطالية استدعاء “رونالدو” من منزله بناء على الطلب المقدم من فريق دفاع مشتكيته.

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وسبق أن رفض “رونالدو” الإدلاء بعنوان سكناه في سجلات القضية، كما كشف الشخص، الذي تكلف بعملية ترقبه، بأن السجلات تختفي عند البحث عن أي شيء يتعلق بـ”رونالدو”، أو بممتلكاته.

ويرتقب أن يصل المستند الأمريكي، المتعلق باستدعاء “رونالدو”، إلى إيطاليا خلال أسبوعين، ومن ثمة إرساله، أو تسليمه لـ”رونالدو” يدويا.

يذكر أن “رونالدو” نفى التهم الموجهة إليه من طرف مشتكيته، التي ادعت أنه اغتصبها في أحد فنادق مدينة لاس فيغاس الأمريكية، قبل حوالي 10 سنوات.