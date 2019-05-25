فاجعة… مصرع 3 أشخاص في حادث اصطدام حافلتين لنقل العمال في طنجة والحصيلة مرشحة للإرتفاع

اهتزت مدينة طنجة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بطنجة، على وقع حادثة مروعة، بين حافلتين لنقل العمال، على مستوى منطقة “الحرارين”، أدت إلى مصرع 3 أشخاص إلى حدود اللحظة وإصابة أزيد من 14 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، 4 منهم حالتهم خطيرة.

وبحسب شهود عيان، فإن الحادثة وقعت حوالي الساعة السادسة والنصف، بين حافلتين إحداهما كانت تسير بسرعة كبيرة، حيث اصطدما مع بعضهما البعض، وأدى ذلك إلى مصرع سائقيها على الفور.

وأضاف ذات الشهود، أن سبب الحادثة راجع إلى أحد السائقين الذي كان في حالة شرود بسبب قلة النوم، ناهيك عن السرعة المفرطة التي كان يقود بها.

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وحلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان مرفوقة بالسلطات المختصة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، والضحيا إلى مستودع الأموات.