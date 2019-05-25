- 1/2
- 2/2
اهتزت مدينة طنجة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بطنجة، على وقع حادثة مروعة، بين حافلتين لنقل العمال، على مستوى منطقة “الحرارين”، أدت إلى مصرع 3 أشخاص إلى حدود اللحظة وإصابة أزيد من 14 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، 4 منهم حالتهم خطيرة.
وبحسب شهود عيان، فإن الحادثة وقعت حوالي الساعة السادسة والنصف، بين حافلتين إحداهما كانت تسير بسرعة كبيرة، حيث اصطدما مع بعضهما البعض، وأدى ذلك إلى مصرع سائقيها على الفور.
وأضاف ذات الشهود، أن سبب الحادثة راجع إلى أحد السائقين الذي كان في حالة شرود بسبب قلة النوم، ناهيك عن السرعة المفرطة التي كان يقود بها.
وحلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان مرفوقة بالسلطات المختصة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، والضحيا إلى مستودع الأموات.
كانت هذه تفاصيل خبر فاجعة… مصرع 3 أشخاص في حادث اصطدام حافلتين لنقل العمال في طنجة والحصيلة مرشحة للإرتفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.