تحطم مروحية عسكرية أميركية في أفغانستان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مسؤول أميركي، اليوم السبت، إن مروحية عسكرية أميركية دمرت بالكامل من جراء تحطمها، ما أدى إلى إصابة ركاب وطاقم المروحية.

وقال المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان، ديفيد باتلر، إن طائرة "سي اتش-47 شينوك" اصطدمت بقوة بالأرض أثناء هبوطها لإنزال الركاب خلال مهمة في ولاية هلمند.

وأضاف أن المروحية دمرت بالكامل خلال هبوطها.

وأوضح باتلر لوكالة "فرانس برس" أن ركاب المروحية "الأفغان والأميركيين جرحوا، لكنهم جميعا في حالة مستقرة ويتوقع شفاؤهم". وأكد أن المروحية "لم تتعرض لأي نيران أو عمل معاد".

وتشكل مروحيات "شينوك" التي يسهل التعرف عليها لوجود مروحتين واحدة في مقدمتها وواحدة في جزئها الخلفي، العمود الفقري للقوات الأجنبية في أفغانستان، وتستخدم في نقل القوات والإمدادات في جميع أنحاء البلاد.