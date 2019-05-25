هازارد يمنح ريال مدريد موعدا أخيرا لضمه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم البلجيكي إيدين هازارد منح ريال مدريد الإسباني موعدا أخيرا للتعاقد معه وإتمام انتقاله إلى "سانتياغو برنابيو"، قبل أن يقوم بتغيير وجهته.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن هازارد يريد الانتقال إلى مدريد، خلال أسبوع من نهائي الدوري الأوروبي، والتي سيخوضه تشيلسي مع جاره آرسنال في باكو، في 29 من الشهر الحالي.

ويبدو أن هازارد بدأ يشعر بتباطؤ في أداء ريال مدريد التفاوضي، والذي ما زال يبتعد عن مطالبات تشيلسي للتخلي عن نجمه البلجيكي، حيث كان آخر عروض الريال 86 مليون جنيه استرليني، في حين يطلب تشيلسي 112 مليون جنيه، ولا يزال الفارق بحدود 26 مليون استرليني، ويبدو أن تشيلسي لن يتنازل عنها.

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وبينت الصحيفة أن هازارد حدد الرابع من حزيران/يونيو المقبل، كموعد نهائي لتحديد مستقبله، مع استعداده التام للانتقال إلى ريال مدريد الذي بذل جهودا كبيرة خلال العامين الأخيرين في استقطابه.

ومن المتوقع أن يتوصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق نهائي قبل هذا التاريخ، لنقل هازارد من ستامفورد بريدج إلى سانتياغو بيرنابيو.

وأكدت الصحيفة أن هازارد أبلغ مقربين منه، أنه يريد حسم أمر انتقاله إلى ريال مدريد، قبل انضمامه إلى منتخب بلجيكا، الذي سيخوض أولى مبارياته في تصفيات كأس أوروبا 2020 والتي سيواجه فيها منتخب كازاخستان في 8 حزيران/يونيو المقبل، وبعدها مواجهة اسكتلندا في 11 من الشهر ذاته.