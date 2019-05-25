مانشستر يونايتد وليفربول يتصارعان لضم راموس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، يفكر في الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور"، فإن راموس اشتبك لفظيا مع رئيس النادي فلورينتينو بيريز في غرفة خلع الملابس، بعد تحميل الأخير اللاعبين مسؤولية الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندي، واتهام راموس تحديدا بالتخاذل.
وكانت تقارير أكدت أمس، أن راموس يفكر جديا بالخروج من قلعة الملكي، بعد ارتدائه القميص الأبيض لمدة 14 عاما، خاض خلالها 419 مباراة وسجل 59 هدفا.
وبينت الصحيفة، أن عملاقي إنجلترا مانشستر يونايتد وليفربول، تلقيا بالأمس إشارة راموس، وباشرا التحرك على الفور، في محاولة للتعاقد معه بشكل سريع.
فيما أشارت تقارير بالأمس، إلا أن يوفنتوس بطل إيطاليا يرغب هو الآخر باستقطاب راموس، خاصة بعد تزكية زميله السابق كريستيانو رونالدو لضمه للفريق، لمواصلة طموحات تحقيق دوري أبطال أوروبا.
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