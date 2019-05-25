انت الان تتابع تفاصيل خبر ظريف: إرسال قوات أمريكية للخليج يمهد لتداعيات خطيرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 01:54 مساءً - قالت الجمهورية الإيرانية، اليوم السبت، إنّ إرسال قوات أمريكية إضافية للشرق الأوسط إثارة للتوتر بالخليج، وتداعياته خطيرة للغاية على السلام والأمن الدوليين.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن "مزاعم إرسال قوات إضافية يحمل تداعيات خطيرة للغاية على السلام والأمن الدوليين، وتجب مواجهتها"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأضاف ظريف: إنّ "الأمريكيين صرحوا بمثل هذه المزاعم لتبرير سياساتهم العدائية وفي إطار إثارة التوتر في الخليج".

وصرح مسؤولون أمريكيون، أمس الجمعة، بأنّ الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس باعتزام إدارته إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط، وسط التوتر المتزايد مع إيران، وفق قناة الحرة الأمريكية.

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من جانبها أشارت قناة "سي إن إن" إلى موافقة ترامب على إرسال "تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج؛ تشمل بطاريات صواريخ باتريوت، وطائرة استطلاع، والقوات اللازمة لهذه الموارد"، دون تفاصيل أكثر.

وتشهد المنطقة وتيرة مباحثات مكثفة بين دول الخليج ووفود غربية؛ في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، قبل فرضها عقوبات على طهران.

وقبل أيام دعت السعودية لقمتين لبحث التطورات في الخليج بعد وقت قصير من استهداف 4 سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات بينهما سفينتان سعوديتان، بخلاف استهداف جماعة الحوثي لمحطتي ضخ نفط تابعتين لأرامكو السعودية.

وفي مايو الجاري، أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخبارية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.