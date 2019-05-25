انت الان تتابع تفاصيل خبر نجل العودة يتحدث عن تسريبات مفزعة حول إعدامات السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 01:54 مساءً - كشف عبد الله، نجل الشيخ السعودي المعتقل، سلمان العودة، عن تسريبات مفزعة بشأن الإعدامات التي تنوي سلطات السعودية تنفيذها بعد شهر رمضان.

وقال العودة في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر": إن "أخباراً وتسريبات مفزعة تصلنا حول نية الإعدام ضد مشايخ السعودية، وعلى رأسهم والدي".

وأضاف: "نؤكد أن النيابة العامة في السعودية لا تزال تطالب بالقتل تعزيراً عليه، وعلى الشيخ (عوض) القرني، و(علي) العمري".

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وهذا أول تعليق من عوائل المشايخ المعتقلين على التقارير المتداولة عن احتمال إعدام مشايخ سعوديين عقب شهر رمضان الكريم.

والأربعاء، طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السعوديةَ والإمارات بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، لا سيما مشايخ السعودية؛ العودة، والقرني، والعمري.

وانطلق وسم (هاشتاغ) "إعدام المشايخ جريمة" على حساب "معتقلي الرأي"، المعني بحقوق الموقوفين بالسعودية عبر "تويتر"، إثر ورود أنباء بشأن ذلك.

ومنذ سبتمبر 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم العودة والقرني والعمري، وعادة لا تذكر المملكة أعداد الموقوفين لديها.