شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكي: الإيرانيون وضعوا قواتهم في محاولة لترهيب حركة التجارة الدولية والان مع التفاصيل

قال نائب الأدميرال مايكل جيلداي رئيس هيئة الأركان المشتركة: في الماضي القريب، هدد القادة الإيرانيون علنًا بإغلاق مضيق هرمز. وأضاف: لقد دعموا تلك التهديدات بالأفعال، ووضعوا قواتهم في محاولة لترهيب حركة التجارة الدولية ومصادر الطاقة العالمية. وتابع: الإجراءات الأخيرة التي اتخذها فيلق الحرس الثوري الإيراني التي تشمل هجمات على ناقلات أجنبية في الفجيرة ومحاولة النشر السري للمراكب الشراعية المعدلة القادرة على إطلاق صواريخ كروز، كلها جزء من استراتيجية إيرانية خطيرة ومتصاعدة لتهديد التجارة العالمية وزعزعة استقرار المنطقة.

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