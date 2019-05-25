القبض على متهمين بقتل طبيب يمني في مصر

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من إلقاء القبض على 5 متهمين بقتل الطبيب اليمني نجيب محمد طاهر، داخل شقته في محافظة الجيزة.

وبحسب مصادر، فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً في واقعة العثور على الطبيب مقتولاً داخل شقته في منطقة ميدان الساعة بشارع فيصل.

ومن خلال معاينة جثمان الطبيب نجيب محمد طاهر، وُجد على فمه شريط لاصق ومكبل اليدين وتبدو على جثته آثار خنق.

وعلى الفور، كلف مدير المباحث بمديرية أمن الجيزة حينها تشكيل فريق بحث نجح بتحديد هوية الجناة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 متهمين.