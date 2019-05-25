شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..الجيش يستعيد مناطق جديد في محيط مدينة قعطبة والان مع التفاصيل
قال الجيش الوطني ان واحدات من الجيش تمكنت من دحر مليشي الحوثي في محيط مدينة قعطبة بمحافظة الضالع.
وقال الجيش على موقعه "26 سبتمبر" إنه "استعاد مواقع سدر وغول النوب وسايلة خرفة وموقع خزان العذربي وبير الحضرمي وقرية القفلة وباب غلق شمال مديرية قعطبة شمال الضالع".
وأوضح أن "التقدم يأتي بعد استكمال تأمين منطقة باب غلق الاستراتيجية، والتقدم صوب مناطق واسعة أبرزها هجار وشليل وسليم ومنطقة الفاخر ومنها إلى منطقة العود".
وأضاف أن "القوات تقترب من هجار شمال مديرية قعطبة، بالتزامن مع التقدم باتجاه منطقة الشخب غرب قعطبة، وسط مواجهات عنيفة".
ووفقاً للجيش، "أسفرت المواجهات عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الحوثيين، وأسر 15 آخرين، وتدمير آلية قتالية واستعادة أسلحة".
وكان الجيش اليمني أعلن، الخميس، سيطرته على جبل صامح الاستراتيجي وجبل قصبة الدار ومنطقتي شخب القفلة وباب غلق في مديرية قعطبة شمال الضالع، عقب معارك مع مليشيا الحوثي.
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