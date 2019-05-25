شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 مدنيين في انفجار لغم زرعته المليشيا بالمخا والان مع التفاصيل
أفادت مصادر عن استشهاد اربعة مدنيين في انجفار لغم زرعته مليشيا الحوثي الارهابية في المخاء.
ونقل المركز الإعلامي لقوات العمالقة، عن مصادر محلية قوله إن أربعة مواطنين قتلوا بإنفجار لغم أرضي من مخلفات الحوثيين عند مرورهم على متن دراجة نارية كانت تقلهم في إحدى الطرقات الفرعية القريبة من منطقة الزهاري شمالي المخا والقريبة من مديرية الخوخة ، وحولت أجسادهم إلى أشلاء فيما نُقلت جثامين الإثنين الآخرين إلى مستشفى الخوخة الميداني .
وارتفع أعداد الضحايا من المواطنين الذين يسقطون بسبب الألغام الأرضية والبحرية والعبوات الناسفة من مخلفات مليشيات الحوثي في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة والساحل الغربي .
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