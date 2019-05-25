بالصور.. حريق في الموصل

وقال المصدر في حديث لـ السومرلاية نيوز، ان "حريقا اندلع داخل محل تجاري لبيع المنتجات النفطية في منطقة راس الجادة بمدينة الموصل، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".



يذكر أن عددا من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.