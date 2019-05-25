احباط محاولة تفجير بدراجة مفخخة في تل عبطة

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بعد ورود معلومات مؤكدة بتواجد عنصرين من عصابات داعش الإرهابي في منطقة أبو عبات التابعه إدارياً إلى ناحية تل عبطة، شرعت قوة من أبطال لواء ٦٠ جيش عراقي وفوج ٦٦ حشد عشائري وشرطة تل عبطة بالقيام بعملية عسكرية".
واضاف انه "بعد الاشتباك معهما تم قتلهما وجلب جثتيهما والاستيلاء على الدراجة النارية التي كانا يستخدمانها"، مشيرا الى ان "الدراجة كانت مفخخة وجرى تفكيكها من قبل قواتنا الأمنية".
يذكر ان القوات الامنية تتمكن بين فترة واخرى من احباط عمليات تفجير يسعى تنيظم "داعش" الى تنفيذها في المناطق الامنية التي كان يسيطر عليها، حيث تقتل عدد من عناصر التنظيم وتعتقل اخرين.
واضاف انه "بعد الاشتباك معهما تم قتلهما وجلب جثتيهما والاستيلاء على الدراجة النارية التي كانا يستخدمانها"، مشيرا الى ان "الدراجة كانت مفخخة وجرى تفكيكها من قبل قواتنا الأمنية".
يذكر ان القوات الامنية تتمكن بين فترة واخرى من احباط عمليات تفجير يسعى تنيظم "داعش" الى تنفيذها في المناطق الامنية التي كان يسيطر عليها، حيث تقتل عدد من عناصر التنظيم وتعتقل اخرين.
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