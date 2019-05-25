عمليات نينوى تعلن اعتقال مفجر الدراجة النارية في الدواسة

وقال الجبوري في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "إلقاء القبض على مفجر الدراجة النارية في منطقة الدواسة مع المجرم الذي ساعده في فعلته الإرهابية، والتحقيق جارٍ معهما حالياً".

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، السبت (18 ايار 2019)، إصابة شخصين بانفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة الدواسة بالجانب الأيمن لمدينة الموصل.

