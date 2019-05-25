وأوضح البيان، أن المتهمين كانا "قادمين من محافظة النجف يستقلان عجلة نوع هونداي بدون لوحات تسجيل حيث تم إخفاء الحبوب داخل العجلة بشكل يصعب كشفه"، مشيراً إلى أن المتهمين "من سكنة قضاء الكوفة".
ولفت البيان، إلى أن "هذه العملية النوعية تأتي بإشراف من قبل قائد شرطة الديوانية وبمتابعة شخصية من قبل مدير قسم شرطة الشامية العميد حسين المعموري وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من قبل مفارز مركز شرطة الشامية".
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط محاولة لإدخال أكثر من 15 ألف حبة مخدرة إلى مركز الديوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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