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إحباط محاولة لإدخال أكثر من 15 ألف حبة مخدرة إلى مركز الديوانية

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وقال إعلام المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز قسم شرطة الشامية أحبطت محاولة لإدخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر بأكثر من ١٥٦٩٣ حبة وبأنواع مختلفة كان المتهمان الذي ألقي القبض عليهما في قضاء الشامية يرومان إدخال البضاعة الى مركز محافظة الديوانية لغرض المتاجرة بها".

وأوضح البيان، أن المتهمين كانا "قادمين من محافظة النجف يستقلان عجلة نوع هونداي بدون لوحات تسجيل حيث تم إخفاء الحبوب داخل العجلة بشكل يصعب كشفه"، مشيراً إلى أن المتهمين "من سكنة قضاء الكوفة".

ولفت البيان، إلى أن "هذه العملية النوعية تأتي بإشراف من قبل قائد شرطة الديوانية وبمتابعة شخصية من قبل مدير قسم شرطة الشامية العميد حسين المعموري وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من قبل مفارز مركز شرطة الشامية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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