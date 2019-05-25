نائب يكشف عن وجود شبهات فساد في عقود كيماديا 'وثيقة'





وطالب الموسوي بـ"التحقيق مع وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان مدير عام كيماديا الشركة العامة لتسويق الادوبة والمستلزمات الطبية مظفر علي عباس". وبحسب وثيقة وجهها الموسوي الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ان "هناك شبهات فساد وهدر بالمال العام في عقود شركة (Pfizer) وشركة (Baxalta) ووجود فرق في اسعار العقود وخلل قانوني في الاحالة لعقد العامل التاسع لمرض (الهيموفيليا) نزف الدم الوراثي".وطالب الموسوي بـ"التحقيق مع وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان مدير عام كيماديا الشركة العامة لتسويق الادوبة والمستلزمات الطبية مظفر علي عباس".

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