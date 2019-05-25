مصرع شخص صعقاً بالكهرباء شمال بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخص لقي مصرعه نتيجة صعقة كهربائية ضمن قضاء الطارمية". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

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