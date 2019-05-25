نشاط لعصابات التأجير في العراق والقوات الامنية تلاحقها

وقال المصدر ان "العاصمة بغداد وعدد من مدن المحافظات العراقية شهدت في الفترة الأخيرة، نشاطاً واضحاً لما تُسمّى بعصابات التأجير التي تنفّذ جرائم مختلفة مقابل مبالغ مالية"، مبينا ان "هذه العصابات تشكل خطرا على المجتمع العراقي".واضاف ان "تلك العصابات تعمل في معظم المحافظات الوسطى والجنوبية"، مشيرا الى انه "لا إحصاءات رسمية حول عدد تلك العصابات ولا عدد جرائمها، لكنّ نشاطها بدأ مع تسجيل حوادث بوتيرة يومية تقريباً".

وتابع ان "الجهات الأمنية تتتبّع تلك العصابات، وتمكّنت من إلقاء القبض على عدد من أفرادها وأحالتهم على التحقيق، فيما صدرت أحكام مختلفة بحقّ عدد منهم بحسب الجريمة المنفّذة، وصل بعضها إلى حدّ الإعدام"، لافتا الى ان "تلك العصابات تعمل في المدن متستّرة بواجهات تجارية، كمحالّ صغيرة ومكاتب مختلفة متخصصة بأعمال معيّنة".



وبين المصدر ان "تلك الواجهات التجارية تحصل من خلالها العصابات على عروض إجرامية، وتجري فيها اتفاقاتها مع الجهة المستفيدة من الجريمة"، موضحاً أنّ "العصابات تعمل وفق مفهوم السماسرة والوسطاء، من خلال المحالّ والمكاتب التجارية، بينما يؤدّي الوسطاء دور حلقات وصل بينها وبين من يرغب في تنفيذ جريمة معيّنة".

واشار إلى أنّه "ثمّة قدرة لدى العصابات على تنفيذ الجرائم بطريقة محكمة في معظم المحافظات"، مضيفاً أنّه "لا وجود لتسعيرة محدّدة للجرائم، بل يُتفق عليها بحسب الاتفاقات المبرمة مع الجهات المستفيدة".