اغلاق مراكز تجميل غير مجازة في بغداد والقبض على اصحابها

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، "كما تم القبض على أصحاب تلك المراكز".
يذكر ان وزارتي الداخلية والصحة اصدرتا في وقت سابق، توجيها بغلق مراكز التجميل والمساج غير المجازة في جميع مناطق البلاد، حيث بدأت القوات الامنية والفرق الصحية بحملات تفتيش اغلقت خلالها العديد من تلك المراكز.
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