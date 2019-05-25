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اغلاق مراكز تجميل غير مجازة في بغداد والقبض على اصحابها

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة مشتركة من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة تفتيش وزارة الصحة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية أغلقت عدد من مراكز التجميل غير المجازة في بغداد".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، "كما تم القبض على أصحاب تلك المراكز".

يذكر ان وزارتي الداخلية والصحة اصدرتا في وقت سابق، توجيها بغلق مراكز التجميل والمساج غير المجازة في جميع مناطق البلاد، حيث بدأت القوات الامنية والفرق الصحية بحملات تفتيش اغلقت خلالها العديد من تلك المراكز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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