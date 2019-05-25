وأعرب الجار الله عن ثقة الكويت في أن "تسود الحكمة والعقل وأن يكون الهدوء سيد الموقف في المنطقة وألا يكون هناك صدام فيها"، مشيرا إلى أن هذه الثقة مستمدة من التصريحات التي أبدى فيها الجانبان الأمريكي والإيراني عدم رغبتهما في الحرب.
وتابع: "نحن ضمن هذه الدائرة نعتقد أن هناك ما يدعو للأمل والتفاؤل في أن تكون هناك سيطرة بما لا يشكل خطورة أو تهديدا لأمن المنقطة"، مبدياً استعداد بلاده "الدائم لبذل قصارى جهدها بهدف التهدئة والاستقرار وتجنب الصراع".
وحذر الجار الله من أن "وضع المنطقة حساس وبالغ الخطورة"، لافتا إلى "تطورات متسارعة تهدد بتداعيات قد تكون خطيرة".
وأعرب عن أمله في أن "يكون التصعيد الراهن مشابها لأزمة كوريا الشمالية لينتهي أيضا بالتفاوض بين طرفي النزاع".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الكويتية: يبدو أن المفاوضات بين إيران وأميركا قد بدأت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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