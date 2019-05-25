في عيد أفريقيا الـ56.. السيسي يرسم خطة النهوض بالقارة السمراء

في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ألقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، كلمة لتهنئة شعب القارة بيوم أفريقيا الموافق 25 مايو/أيار من كل عام، وهو اليوم الذي شهد تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية التي دشنت عهدا جديدا في مسار التضامن الأفريقي وتعزيز العمل المشترك بين دول القارة.

وقال السيسي، في كلمته، إنه في مثل هذا اليوم منذ 56 عاما، قام الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الأفريقية بغرس بذرة الوحدة والتعاون الأفريقي، ووضعوا لبنة الاندماج الاقتصادي والتكامل القاري، وشيدوا جسور عبور أفريقيا نحو الاستقرار والتقدم والازدهار.

وتابع: "شعب القارة يجني اليوم ثمار جهد الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية، وعمل أجيال أفريقية متعاقبة بشكل دؤوب طيلة العقود الماضية"، وقال: "فقارتنا العزيزة تخطو بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ خطتنا الطموحة للتنمية المُمثلة في أجندة 2063، ويوما بعد يوم تزداد فعالية جهودنا المشتركة في إيجاد حلول لنزاعات ومشكلات عانت منها القارة لعقود وحالت دون تحقيق أحلام شعوبها".



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وفي سبيل تحقيق الأهداف المشتركة للشعب الأفريقي، أكد السيسي أهمية العمل على الاستفادة من قدرات القطاع الخاص، إلى جانب جهود الحكومات الأفريقية، وذلك لتشجيع سواعد أبناء أفريقيا على بناء المشروعات القارية الرائدة لتطوير منظومة البنية الأساسية الأفريقية، بما يُسهم في استكمال مسار الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي وربط الأسواق الأفريقية، ويساعد في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية التي نستعد معا للاحتفال بدخولها حيز النفاذ في قمة النيجر الاستثنائية المقررة في يوليو المقبل.

وأشار إلى أنه بالتوازي مع تلك الجهود والتطورات، يتعين السعي الحثيث نحو تطوير ثروات القارة البشرية وتأهيل شبابها لمواكبة تطورات العصر والاضطلاع بمهامهم في قيادة مستقبل أفريقيا، ذلك فضلاً عن مواصلة تعزيز دور المرأة الأفريقية كقلب نابض لمجتمعاتها ونبراس لتحولها الاقتصادي واستقرارها، بالإضافة إلى تدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين الشعوب الإفريقية، ترسيخا للهوية وإعلاءً لمبادئ التضامن الأفريقي.

وأكد السيسي أنه لا يوجد سبيل إلا بذل الجهد والتمسك بوحدة شعوب القارة لتحقيق حلم الآباء المؤسسين وتطلعات شعوب أفريقيا العظيمة في إيجاد قارة مستقرة ومزدهرة تكفل العيش الكريم لكل أبنائها، وتبث نور الحضارة وثقافة التسامح والمحبة لكل العالم.

وأضاف قائلا : "إن قارتنا لمنفتحة على التعاون مع الشركاء الدوليين كافة، من حكومات ومنظمات دولية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل العالمية، في بناء أفريقيا المستقبل، وذلك في إطار تعاوني وشراكات مستدامة تضمن تحقيق المصالح المتبادلة بشكل عادل، وتسهم في تعزيز استقرار وازدهار عالمنا وإثراء التجربة الإنسانية".