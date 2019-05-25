انت الان تتابع غالبيتهم فتيات.. مصرع 19 طالبًا في حريق معهد بالهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
صورة أرشيفية
لقي 19 طالبا غالبيتهم من الفتيات، مصرعهم في الهند، اليوم، جراء حريق اندلع بمبنى يضم معهدا تعليميا في غرب البلاد. وقال مسئول رجال الإطفاء في سورت ديباك ساثالي، وفقا لقناة "فرانس 24"، "قضى الطلاب بسبب النيران وبسبب القفز من المبنى"، مشيرًا إلى أن ما بين 50 إلى 60 طالبًا كانوا يتواجدون في المعهد الواقع في الطابق الأخير من المبنى حين اندلع الحريق. وأظهرت تسجيلات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي شبانا يقفزون من عدّة طوابق أثناء محاولاتهم الفرار من النيران المشتعلة في معهد تعليمي في مدينة سورت (ولاية غوجارات)، وسط صيحات الرعب الصادرة عن المارة.
وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة "حزين للغاية لمأساة الحريق في سورت".وفي 12 فبراير الماضي, أعلنت السلطات المحلية في العاصمة الهندية نيودلهي، مصرع 17 شخصا في حريق فندق «أربيت بالاس» الذي كان يستضيف حفل زفاف. وقالت صحيفة إنديان إكسبريس: إن «من بين القتلى امرأة
وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة "حزين للغاية لمأساة الحريق في سورت".
وفي 12 فبراير الماضي, أعلنت السلطات المحلية في العاصمة الهندية نيودلهي، مصرع 17 شخصا في حريق فندق «أربيت بالاس» الذي كان يستضيف حفل زفاف.
وقالت صحيفة إنديان إكسبريس: إن «من بين القتلى امرأة وطفلا حاولا الهرب بالقفز من إحدى النوافذ».
فيما ذكرت وكالة أنباء «آشيان نيوز إنترناشيونال»، أنه تم إنقاذ 35 شخصا آخرين من الحريق، إذ صرح مسؤول الإطفاء سونيل تشودري، بأنه تم إخماد الحريق وأن عمال الإنقاذ يبحثون عن مزيد من الضحايا المحتملين، وتحقق السلطات في سبب اندلاع الحريق، وفقًا لروسيا اليوم (تفاصيل).
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