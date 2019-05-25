انت الان تتابع جواد ظريف: إيران ستشهد نهاية ترامب الإرهابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ظريف
وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "إرهابي". وأضاف ظريف في تصريح للمراسلين عقب لقائه المسؤولين الباكستانيين في إسلام آباد التي وصل إليها أمس الخميس في زيارة تستغرق يومين، أن إيران ستشهد نهاية ترامب ولكنه لن يشهد أبدا نهاية إيران. وتابع ظريف أنه أجرى مباحثات في إسلام آباد بشأن الإجراءات الأمريكية ضد إيران والحرب الاقتصادية والمساعي الأمريكية لممارسة الضغط الاقتصادي على إيران والذي يعد "إرهابا اقتصاديا، وسبل تصدي البلدين للاطماع التوسعية والغطرسة الإمريكية"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وذكر أنه بحث أيضا ضرورة تعاون البلدان الإسلامية في مواجهة المخططات الأمريكية و"الصهيونية للمنطقة وقضية فلسطين ولاسيما صفقة القرن التي تعد محاولة للقضاء على مبادئ فلسطين حيث كانت لدينا مواقف متطابقة"، بحسب وكالة "د ب أ".وعن موقف المسؤولين الباكستانيين حول التطورات الاقليمية، قال ظريف "باكستان بلد صديق
وذكر أنه بحث أيضا ضرورة تعاون البلدان الإسلامية في مواجهة المخططات الأمريكية و"الصهيونية للمنطقة وقضية فلسطين ولاسيما صفقة القرن التي تعد محاولة للقضاء على مبادئ فلسطين حيث كانت لدينا مواقف متطابقة"، بحسب وكالة "د ب أ".
وعن موقف المسؤولين الباكستانيين حول التطورات الاقليمية، قال ظريف "باكستان بلد صديق وجار ولدينا ملاحظات على علاقاتها مع سائر دول المنطقة ولكننا مسرورون جدا" لأن الحكومة الباكستانية تتفهم بشكل كامل وجهات نظر ايران وتعتبر الضغوط الأمريكية على طهران غير مقبولة.
تأتي زيارة ظريف وسط تصاعد التوتر بشدة بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرا عقب تهديدات الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40% من امدادات النفط العالمية بسبب تشديد العقوبات على النفط الإيراني، وردا على ذلك قامت واشنطن بتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة الخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر جواد ظريف: إيران ستشهد نهاية ترامب الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.