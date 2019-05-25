مسؤول يمني يعلن انطلاق معركة «قطع الوريد» في محافظة تعز

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:

أعلن نبيل شمسان محافظ تعز في وقت مبكّر اليوم السبت، انطلاق معركة قطع الوريد ضد مليشيات الحوثي في المحافظة.

أفادت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة (المعترف بها دولياً) اليوم السبت، بمقتل أكثر من 13 عنصراً من المسلحين الحوثيين بمعارك في محافظة تعز 275/ كيلو مترا جنوب صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” اليوم عن مصدر عسكري في اللواء 170 دفاع جوي قوله إن وحدات من اللواء هاجمت مواقع المليشيا الانقلابية، وتمكنت من السيطرة على محطة الجهيم والمباني المحيطة(في تعز).

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وأوضح المصدر أن تلك المواقع تمثل أحد أهم الخطوط الدفاعية للمليشيات شمال مدينة تعز .

وأضاف المصدر أن مدفعية اللواء 170 دفاع جوي تمكنت من استهداف عدد من المواقع المحصنة وتدميرها بالكامل مشيراً إلى أن المعارك بين الطرفين أسفرت عن مقتل أكثر من 13 عنصرا من الحوثيين.

وبحسب المصدر، فإن المواجهات لاتزال مستمرة في مناطق الحرير والأربعين وبمختلف أنواع الأسلحة، حتى الآن وتسيطر القوات الحكومية على معظم أجزاء مدينة تعز، وهي المحافظ الأكبر من حيث الكثافة السكانية في اليمن، فيما يسيطر الحوثيون على أطرافها ويفرضون عليها حصاراً مطبقا منذ أكثر من أربع سنوات.