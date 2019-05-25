تايلاند.. حوادث إصابة 25 شخصا بانفجار سفينة شحن

أصيب 25 شخصاً في انفجار وقع بحاوية في ميناء لايم تشابانج بشرق تايلاند.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية للأنباء، أن الحاوية كانت بها مواد كيميائية خطرة، ما دعا السلطات إلى إجلاء السكان من مقاطعة تشون بوري التي وقع بها الانفجار وإعلانها "منطقة خطرة".

وأصدر رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا تعليمات إلى وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل في الحادث، لمعرفة سبب الانفجار وطبيعة المواد التي كانت تحملها الحاوية، كذلك أمر بتقديم المساعدة للمتضررين.