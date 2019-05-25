الدفاع الأمريكية: إيران تواصل التخطيط لشن هجمات مباشرة وعبر وكلاء

قالت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كاتي ويلبرغر، إن إيران تواصل التخطيط لشن هجمات بنفسها وعبر وكلائها ضد الولايات المتحدة وقواتها وحلفائنا في المنطقة.

وتابعت: وقد وافق وزير الدفاع بالوكالة على طلب قائد العمليات الحربية بالقيادة المركزية الأمريكية لإرسال قوات وقدرات إضافية إلى المنطقة.

وأضافت، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أيار 25، 2019: تستمر سياستنا في التركيز على المجهود الاقتصادي والدبلوماسي لإعادة #إيران إلى طاولة المفاوضات لتشجيع التوصل إلى اتفاق شامل، يشمل سلوكهم المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وتصاعد التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة منذ إعادة فرض العقوبات.