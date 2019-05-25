شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري: القارة الأفريقية تسير بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (القاهرة)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن القارة الأفريقية تسير بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ الخطة الطموحة المتمثلة في أجندة 2063.

وشدد الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها اليوم بمناسبة يوم أفريقيا، على أهمية العمل للاستفادة من القطاع الخاص، إلى جانب الحكومات الأفريقية، وتطوير منظومة البنية الأساسية الأفريقية، بما يسهم في ربط الاندماج الأفريقي، لافتًا النظر إلى أنه بالتوازي مع تلك الجهود يتعين علينا أن نسعى نحو تطوير ثرواتنا البشرية.