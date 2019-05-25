شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يبدأ زيارة إلى اليابان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (طوكيو) بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (السبت) زيارة رسمية إلى العاصمة اليابانية طوكيو تستمرأربعة أيام، ومن المقرر أن يناقش الرئيس الأمريكي خلال زيارته مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قضية كوريا الشمالية والقضايا المتعلقة بالأمن واتفاق التجارة الثنائية.

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (السبت) زيارة رسمية إلى العاصمة اليابانية طوكيو تستمرأربعة أيام، ومن المقرر أن يناقش الرئيس الأمريكي خلال زيارته مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قضية كوريا الشمالية والقضايا المتعلقة بالأمن واتفاق التجارة الثنائية.

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