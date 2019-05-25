تخريج عدد قياسي من الأميركيات من أصول إفريقية بكلية ويست بوينت العسكرية

تستعد 34 شابة أميركية من أصول إفريقية للتخرج من كلية ويست بوينت العسكرية وهو رقم قياسي في هذه الكلية المرموقة.

وهذا ليس الرقم القياسي الوحيد بالنسبة لخريجي 2019. فمن بين العسكريين الـ 985 الذين أنهوا تدريبات استمرت أربع سنوات، 221 امرأة.

واعلن ​الجيش الأميركي​ على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إن "قوة جيشنا تكمن في تنوع شعبه وكلية ويست بوينت تواصل تحضير قادتنا المستقبليين لقيادة الجندي الحديث". وذكر المتحدث باسم الكلية الكولونيل كريستوفر اوبهارت ان "لم يتغير شيء من ناحية المعايير، إنها مجرد جهود منسقة لتوسيع نطاق مقدمي الطلبات".

وبحسب الأرقام التي نشرتها ويست بوينت، فإن خريجي عام 2019 يشملون 110 أميركيين من أصل إفريقي (11 بالمئة) و79 من أصل آسيوي أو من جزر ​المحيط الهادئ​ (8 بالمئة) و88 من دول ​اميركا​ اللاتينية (9 بالمئة) وسبعة من السكان الأميركيين الأصليين (0,7 بالمئة).