بري: لبنان لا يريد الحرب لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه بالبر والبحر

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي إليوت أنجيل والوفد المرافق أنه ليس متشائماً حول الأوضاع في لبنان الذي استطاع أن يتجاوز مراحل عديدة صعبة من خلال وحدة اللبنانيين والحوار في ما بينهم.
وتطرق الحديث الى المساعي الأميركية بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية، فأكد بري أن لبنان لا يريد الحرب لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في البر والبحر.
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