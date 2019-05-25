بري: لبنان لا يريد الحرب لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه بالبر والبحر

أكد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ خلال لقائه رئيس ​لجنة الشؤون الخارجية​ في ​الكونغرس الأميركي​ إليوت أنجيل والوفد المرافق أنه ليس متشائماً حول الأوضاع في ​لبنان​ الذي استطاع أن يتجاوز مراحل عديدة صعبة من خلال وحدة اللبنانيين والحوار في ما بينهم.

وتطرق الحديث الى المساعي الأميركية بشأن ​ترسيم الحدود​ البحرية والبرية، فأكد بري أن لبنان لا يريد الحرب لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في البر والبحر.