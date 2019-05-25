الأمن العام ينفي ترحيل السوريين قسرا عبر مطار بيروت

نفت ​المديرية العامة للأمن العام​ اتهام منظمة "هيومن رايتش ووتش" لها بترحيل عدد من السوريين "قسرا" الى ​سوريا​ عبر ​مطار بيروت الدولي​، وإجبارهم على توقيع ما أسمته "استمارات عودة طوعية الى الوطن".

وأوضحت أن أي شخص مهما كانت جنسيته، يصل الى مطار بيروت الدولي للدخول إلى ​لبنان​ ويتبيّن نتيجة التدقيق بإسمه انه لا يتسوفي شروط الدخول يتم اعادته الى البلد القادم منه. ولفتت إلى ان "كل سوري يصل الى لبنان ولا يستوفي شروط الدخول، ويطلب طوعاً وبملء إرادته الذهاب الى سوريا لعدم رغبته في العودة الى البلد المقيم فيه لأسباب عدّة، يوقّع على تعهّد مسؤولية باختياره العودة طوعاً مع تسهيل عودته من قبل المديرية العامة للأمن العام".