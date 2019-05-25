فيصل الصايغ في ذكرى التحرير: تحية إجلال لكل الشهداء ولعذابات الجرحى والأسرى

اشار عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​فيصل الصايغ​ الى انه "في يوم التحرير نرفع التحية لسواعد أبطال جبهة ​المقاومة​ الوطنية اللبنانية الذين واجهوا الاحتلال الإسرائيلي وتصدوا لاجتياحه ​بيروت​ وجزءاً كبيراً من لبنان ثم دحروه. وتحية لقلوب الجنوبيين المقاومين الصامدين الصابرين الذين، حين كنت محافظاً للبنان الجنوبي، عايشت معاناتهم وقهرهم، وخبرت صلابتهم وعزتهم وكرامتهم، واحتفلت معهم بعرس التحرير".

اضاف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي،" تحية إجلال لكل الشهداء ولعذابات الجرحى والأسرى الذين قاوموا الاحتلال، ليحيا لبنان"