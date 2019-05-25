شعبة المعلومات تحبط محاولة سرقة سيارة في ضبية وتوقف المنفذَين

أعلنت المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة في بلاغ انه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ لمكافحة عمليات سرقة السيارات على جميع الاراضي اللبنانية، وبعد أن وضعت خطة عمل ميدانية نفذتها القطعات المختصة في الشعبة، نتج عنها احباط عدّة عمليات سرقة سيارات، وتوقيف عدد كبير من أخطر العصابات التي تنفذها، واسترداد سيارات مسروقة وتسليمها إلى أصحابها. وفي سبيل كبح عمليات هذه العصابات، تقوم قطعات هذه الشعبة بالمتابعة الاستعلامية والميدانية اليومية لكشف هوية أفراد تلك العصابات وتوقيفهم، حيث تمكنت من تحديد هوية اثنين من أفراد عصابة، وهما اللبنانيان: - س. ش. (مواليد عام 1995) - م. ص. (مواليد عام 2001) على الأثر، كُلفت المجموعة الخاصة في شعبة المعلومات لتوقيفهما ومنعهما من تنفيذ عمليات سرقة السيارات.

فجر تاريخ 21/5/2019، ونتيجة المتابعة تمكنت هذه المجموعة من رصدهما في محلة ضبية على متن ​سيارة​ نوع "داسيا" لون أبيض، وهما يقومان بالتجول بطريقة مشبوهة ل​سرقة سيارة​، حيث نصبت لهما القوة كميناً محكماً أسفر عن توقيفهما قبل قيامهما بكسر زجاج سيارة تمهيدا لسرقتها، وضبطت بحوزتهما أدوات تستخدم في عمليات السرقة والسيارة المستخدمة من قبلهما.

بالتحقيق معهما، اعترفا انهما كانا يحاولان سرقة سيارة من محلة ضبية، الا ان عملية التوقيف حالت دون ذلك. وبأنهما أقدما بتاريخ 9/5/2019 على سرقة سيارة نوع "هيونداي Elantra " من محلة ​مار روكز​ – ​الدكوانة​، ونقلها إلى ​البقاع​ ومنها الى ​الأراضي السورية​. كما اعترف الموقوف الأول بتعاطيه ​المخدرات​.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة ​القضاء​.