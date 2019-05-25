وحدة الانقاذ البحري بالدفاع المدني تبحث عن مواطن فقد بالجاهلية

تعمل ​وحدة الانقاذ البحري​ التابعة للدفاع المدني تقوم بعمليات غوص منذ الصباح في مجرى نهر ​الجاهلية​، بحثا عن المواطن عامر امين العياص، والذي فقد منذ يومين.

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