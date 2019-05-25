اشار عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي بزي الى ان أهل الجنوب الذين ولدوا في الحرمان وفي زمن الاحتراق والاحتلال حملوا ارواحهم على أكف الارض وتمكنوا من الحياة حتى الموت وربحوا دائماً احلامهم.
وشدد بزي خلال استقباله وفوداً ومواطنين في مكتبه في بنت جبيل وفي يوم عيد المقاومة والتحرير، على ضرورة إنجاز الموازنة العامة في الجلسة القادمة في القصر الجمهوري.
كانت هذه تفاصيل خبر بزي: لإنجاز الموازنة في الجلسة القادمة في القصر الجمهوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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