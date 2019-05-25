بزي: لإنجاز الموازنة في الجلسة القادمة في القصر الجمهوري

اشار عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​علي بزي​ الى ان أهل الجنوب الذين ولدوا في الحرمان وفي زمن الاحتراق والاحتلال حملوا ارواحهم على أكف الارض وتمكنوا من الحياة حتى الموت وربحوا دائماً احلامهم.

وشدد بزي خلال استقباله وفوداً ومواطنين في مكتبه في ​بنت جبيل​ وفي يوم ​عيد المقاومة والتحرير​، على ضرورة إنجاز ​الموازنة​ العامة في الجلسة القادمة في ​القصر الجمهوري​.