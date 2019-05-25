رعد بعد زيارته لحود مهنئا بالتحرير: الدولة لم تجد بعد استراتيجيتها لقيام مؤسساتها

اشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة النائب ​محمد رعد​ بعد لقائه الرئيس العماد ​اميل لحود​ في دارته في اليرزة على راس وفد من كتلة "الوفاء للمقاومة"ضم النائبين ​ابراهيم الموسوي​ و​أمين شري​، الى انه "اليوم هو يوم ​عيد المقاومة والتحرير​ وهذا اليوم له رمزيته وله رجاله ومن أهم رجاله رئيس العهد الذي حصل فيه التحرير وهو فخامة الرئيس اميل لحود لذلك نحن نحرص على زيارته ومعايدته في هذا اليوم ونكن له كل التقدير والوفاء لجهوده ورعايته وحمايته لخيار المقاومة الذي استطاع خلال 18 عاما من مواجهة الإحتلال الإسرائيلي ان يطرد هذا الاحتلال وان يقلب المعادلة في المنطقة ويضع موازين صراع جديدة تقوم على توازن الردع".

واضاف رعد "نحن خلال 18 عاما طردنا الاحتلال وقلبنا المعايير وأنشأنا مناخا جديدا في البلد يقوم على اساس وحدة وطنية وتوجه لبناء دولة ولكن للأسف نحن ما زلنا نعيش 19 عاما بعد التحرير والدولة لم تقم بعد، ونحن نأمل في عهد فخامة ​الرئيس ميشال عون​ ان يجد مشروع قيام الدولة اللبنانية التي يسودها القانون وتحكمها المؤسسات طريقه لأن الشعب اللبناني قد يئس من كل الاجراءات الشكلية التي لا تبنى على استراتيجية واحدة".

وشدد على ان "المقاومة لها استراتيجيتها الدفاعية التي استطاعت ان تحقق جدواها وتطرد المحتل ولكن الدولة لم تجد بعد استراتيجيتها لقيام مؤسساتها وتحكيم القانون في العمل".