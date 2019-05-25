واشنطن بوست: سليماني طلب من نصر الله ان يكون جاهزا للرد على انخفاض مبيعات النفط

أشارت صحيفة "​واشنطن بوست​" إلى أن قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​ أجرى اتصالين مهمين بـ"عصائب أهل الحق" في العراق، وبالأمين العام لحزب الله ​حسن نصرالله​. ولفتت الى إن "سليماني خرج من جلسة طارئة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في آب عام 2018، ناقشت كيفية الرد على انخفاض مبيعات النفط، بسبب العقوبات الأميركية، وبدأ بإجراء عدد من الاتصالات المهمة. وأضافت أن أول اتصال، كان مع قادة "عصائب أهل الحق" و"​كتائب حزب الله​" في العراق، إذ قال لهم: "أيها الإخوة، لديكم إذن مني. اتبعوا المسار الصحيح الآن"، وذلك وفق ما أوردت "واشنطن بوست"، التي أشارت في نفس السياق، إلى أن هؤلاء المقاتلين التابعين لإيران في العراق، يسعون منذ هزيمة "داعش"، إلى إبعاد حوالى 5000 جندي أميركي موجودين في العراق.

ولفتت الى ان الاتصال الثاني الذي أجراه سليماني، بحسب "واشنطن بوست"، فكان بالأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، اذ قال له وفق ما روت الصحيفة: "التحالف الأمريكي — الصهيوني يحيك مؤامرة وهناك عاصفة قادمة.. كن جاهزا". وزعمت الصحيفة أنه "بعد أسبوع واحد من هذه المكالمات، تعرض موكب أميركي كان متجها من المنطقة الخضراء المحصنة إلى مطار بغداد لتفجير، وقد قتل حينها مسؤول سياسي رفيع المستوى في ​وزارة الخارجية الأميركية​ وثلاثة ديبلوماسيين وضابط في ​الجيش الأميركي​". كما إدعت أن الهجمات توالت بعد ذلك، فقد وقع هجوم في بغداد وآخر شرق ​سوريا​، أسفر عن مقتل أميركيين اثنين، وبعدها بدأت الهجمات على السفن، إضافة إلى هجوم إلكتروني على شركة "​أرامكو​" السعودية، ما أدى إلى توقف عملياتها لمدة أسبوع.

ولفتت الصحيفة الاميركية إن "الولايات المتحدة الأميركية وإيران قد تنزلقان إلى الحرب، رغم إعلانهما بعدم رغبتهما بذلك، إذ أن التاريخ مليء بالحسابات الخاطئة، والأجندات الخفية، والحوادث التي تسببت في نشوب نزاعات مسلحة، لم يكن أحد يريدها، ما يشكل مثالا على مدى سهولة اندلاع الحرب بين واشنطن وطهران.