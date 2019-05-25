اشار عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​فادي علامة​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "أثبتنا كلبنانيين أنه بوعي شعبنا الموحد حول عقيدة جيشنا الوطني الثابتة ومقاومتنا الباسلة التي أطلقها الإمام ​موسى الصدر​ نحقق ما عجز عنه الكثيرون بالإنتصار على العدو الصهيوني، وللمحافظة على هذا الإنتصار علينا التمسك دوما بوحدتنا الوطنية".

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كانت هذه تفاصيل خبر علامة في ذكرى التحرير: حققنا بمقاومة العدو ما عجز عنه كثيرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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