خليل في ذكرى التحرير: إنه يوم اللقاء بين أرض الوعد وفرسان الوجد

اشار وزير المالية النائب ​علي حسن خليل​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ذكرى عيد "المقاومة والتحرير"، الى "إنه يوم اللقاء بين أرض الوعد وفرسان الوجد،أولئك المقاومون الذين انطلقوا في مسيرة التضحية ولم يصل ليوم التحرير أغلبهم. ‏لقد ثبتوا خيارهم ورحلوا: الأرض ليست لمن يملك القوة ليحتلها. بل إن الأرض لمن يحبها أكثر، ويستمد من محبتها قوة الدفاع عنها".

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