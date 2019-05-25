النشرة: فريق من ضباط اليونيفيل تفقد الخط الازرق ونفذ طلعات استكشافية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن فريق من ضباط ​اليونيفيل​ تفقد الخط الازرق على الحدود اللبنانية انطلاقا من محور ​العديسة​ وحتى مرتفعات ​جبل الشيخ​ مستقلا مروحية تابعة لهذه القوات، التي نفذت طلعات استكشافية على علو منخفض فوق هذا الخط في محاور تلال العديسة ​الوزاني​ ​العباسية​ امتدادا حتى تخوم ​مزارع شبعا​.

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