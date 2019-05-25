قبيسي:لبنان بشكله العام معادي لاسرائيل ولا يوجد أي فريق يقول انها ليست عدوة

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ ان "التحرير هو ​الاستقلال​ الثاني ل​لبنان​"، لافتا إلى ان "هناك دولة عربية في مرحلة ما خططت لاجرامها على ساحتنا وهي دولة معتدية، هي الخصم والعدو في الاشرق الاوسط، اسرئايل هي دولة عدوة".

ولفت في حديث تلفزيوني لمناسبة ​عيد المقاومة والتحرير​، إلى ان "الواقع تحسن على الساحة اللبنانية، والامور تتجه إلى نحو يعبر عن شبه وحدة موقف، لبنان كان منقسم وهذا الانقسام زال و​اللبنانيون​ اليوم أصحاب موقف موحد تجاه ​اسرائيل​"، مؤكدا ان "لبنان بشكله العام معادي لاسرائيل ولا يوجد أي فريق على الساحة يقول انها ليست عدوة".

واعتبر قبيسي ان "هناك من لا يعي ويقدر تضحيات الشهداء والتعب الذي بذل في ​الجنوب​ من أجل التحرير، وهناك من لا يقدر ان هناك شباب تركوا علمهم للمدافعة عن الوطن وحمل بندقية المقاومة، هؤلاء ​الشباب​ صنعوا هذا الواقع".

وأضاف "تحقق الكثير من الإنماء في الجنوب بجهد رئيس مجلس النواب نبيه بري وبجزء ما سدت ثغرات من الحاجات الضرورية، لكن هناك حاجات كثيرة ومشاكل كثيرة يعاني منها أهل الجنوب".