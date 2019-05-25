رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي ان "التحرير هو الاستقلال الثاني للبنان"، لافتا إلى ان "هناك دولة عربية في مرحلة ما خططت لاجرامها على ساحتنا وهي دولة معتدية، هي الخصم والعدو في الاشرق الاوسط، اسرئايل هي دولة عدوة".
ولفت في حديث تلفزيوني لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، إلى ان "الواقع تحسن على الساحة اللبنانية، والامور تتجه إلى نحو يعبر عن شبه وحدة موقف، لبنان كان منقسم وهذا الانقسام زال واللبنانيون اليوم أصحاب موقف موحد تجاه اسرائيل"، مؤكدا ان "لبنان بشكله العام معادي لاسرائيل ولا يوجد أي فريق على الساحة يقول انها ليست عدوة".
واعتبر قبيسي ان "هناك من لا يعي ويقدر تضحيات الشهداء والتعب الذي بذل في الجنوب من أجل التحرير، وهناك من لا يقدر ان هناك شباب تركوا علمهم للمدافعة عن الوطن وحمل بندقية المقاومة، هؤلاء الشباب صنعوا هذا الواقع".
وأضاف "تحقق الكثير من الإنماء في الجنوب بجهد رئيس مجلس النواب نبيه بري وبجزء ما سدت ثغرات من الحاجات الضرورية، لكن هناك حاجات كثيرة ومشاكل كثيرة يعاني منها أهل الجنوب".
كانت هذه تفاصيل خبر قبيسي:لبنان بشكله العام معادي لاسرائيل ولا يوجد أي فريق يقول انها ليست عدوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.