شكرا لقرائتكم خبر عن في 6 نقاط.. تعرف على أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في إطار حرص الحكومة علي استكمال برنامج الإصلاح الإقتصادي، وضعت الحكومة في خطتها للعام المالي 2019/2020، 6 مستهدفات رئيسية تتعلق بدفع معدلات النمو، والتشغيل، والضبط المالي، والرصيد الأحتياطي من النقد الأجنبي، وضبط واستقرار الأسعار، وسياسية الأدخار والاستثمار.

تنقسم الأهداف الكمية لبرنامج الإصلاج الاقتصادي خلال العام 2019/2020 وفي المدي المتوسط الاتي :

1- دفع معدلات النمو : رفع معدل النمو الحقيقي السنوي إلي 6% في عام 2019/2020 وإلي 6-7 % في المدي المتوسط.

2- التشغيل : خلق فرص عمل حقيقة لخفض معدل البطالة إلي 9% في عام 2019/2020 وإلي 7-8% علي المدي المتوسط.

3- الضبط المالي : خفض عجز الموازنة إلي 7.2% من الناتج المحلي عام 2019/2020 وخفض نسبة الدين العام كنسبة من الناتج المحلي إلي 89%.

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4- رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي : رفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلي أكثر من 8 شهور من الواردات في عام 2019/ 2020.

5- ضط واستقرار الاسعار : خفض معدل التضخم إلي 10% في عام 2019/2020 ليقل عن ذلك علي المدي المتوسط.

6- سياسية الأدخار والاستثمار : زيادة معدلات الادخار والاستثمار إلي حوالي 12، 19% علي التوالي خلال العام

2019/2020.