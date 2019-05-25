شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن احتفال القاره السمراء بـ"يوم أفريقيا الـ 56 " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع احتفال دول القارة السمراء اليوم السبت بـالذكرى الـ 56 لـ"يوم أفريقيا " والذى يحل علينا فى 25 مايو من كل عام ، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لا يوجد أمامنا فى قارتنا الأفريقية، سبيل سوى وحدتنا فى إيجاد قارة مستقرة ومزدهرة، تكفل العيش الكريم لكل شعوبنا وتنشر التسامح فى العالم، قائلا "فى مثل هذا اليوم منذ 56 عاما قام الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية، بوضع لبنة المنظمة قارتنا العزيزة تخطو بثبات نحو التنمية المستدامة من خلال خطتنا الطموحة للتنمية".

ونرصد أبرز المعلومات عن الاحتفال بهذا اليوم :

- يمثل هذا الاحتفال يوم الحرية الإفريقى سابقًا ويوم التحرير الأفريقى فى ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية "المعروفة الآن باسم الاتحاد الأفريقي" .

- جاءت فكرة تأسيس هذا اليوم بانعقاد المؤتمر الأول للدول الأفريقية المستقلة فى أكرا ، غانا فى 15 أبريل 1958 والذى عرض حركات التحرير فى القارة الأفريقية ،وكان بحضور إثيوبيا وليبيا والسودان وليبيريا ومصر وتونس والمغرب.

- يعبر هذا اليوم عن التقدم فى كل عام لحركة التحرير بالقاره يعد الاحتفال بـ«يوم إفريقيا» تقليدا سنويا تشارك فيه دول القارة السمراء، التي نال معظمها استقلاله عن الاستعمار الغربي في فترة الستينيات.

- يرتبط موعد احتفالية القاره بالذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية فى 25 مايو 1963، بعد توقيع 32 دولة أفريقية مستقلة فى ذلك اليوم الميثاق التأسيسى فى أديس أبابا بإثيوبيا، وفى عام 2002، أصبحت منظمة الوحدة الأفريقية تعرف باسم الاتحاد الأفريقى.

- ويحتفل بيوم أفريقيا فى جميع أنحاء العالم ويستمر الاحتفال بيوم إفريقيا فى إفريقيا وحول العالم، فى 25 مايو، وفى بعض الحالات يمكن تمديد فترات الاحتفالات هذه على مدار أيام أو أسابيع.

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- ومع الأول من شهر مايو فى كل عام، وعلى مدار 25 يوم كاملة، تتزين شوارع دول القارة الإفريقية، بالألوان المبهجة فى الأزياء وجدران المنازل، وترتفع الأعلام والأناشيد الوطنية

- تعترف الدول الإفريقية بما فيها غانا وزيمبابوي وزامبيا ومالي بيوم إفريقيا يومًا تاريخيًا ويعتبر لديهم عطلة رسمية.

- تشارك مدن عالمية ، مثل نيويورك ودبلن وملبورن ولندن وواشنطن في التجمعات الأكاديمية والمعارض الثقافية للاحتفال باليوم.

- يعد هذا اليوم، احتفال بالسلام والصداقة والوحدة لدى الدول السمراء.

- يأتى هذا اليوم بالتزامن مع تنفيذ أجندة 2063 كخارطة طريق أفريقية مشتركة للتنمية القارية.

- كما يأتى فى ظل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئاسة الاتحاد الأفريقى.