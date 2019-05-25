شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تسير اليوم 17 رحلة إلى جدة والمدينة لنقل 4 آلاف معتمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسيير شركة مصر للطيران، اليوم السبت، 17 رحلة إلى جدة والمدينة وذلك لنقل ما يقرب من 4 آلاف معتمر لأداء مناسك العمرة حيث من المقرر أن تقلع 14 رحلة من مطار القاهرة الدولى، فيما ستقلع 3 رحلات من برج العرب.

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الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت عن تسيير أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى من المطارات المصرية "القاهرة وبرج العرب والأقصر" لنقل 100 ألف معتمر.