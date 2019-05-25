"مصر للطيران" تسير اليوم 17 رحلة إلى جدة والمدينة لنقل 4 آلاف معتمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسيير شركة مصر للطيران، اليوم السبت، 17 رحلة إلى جدة والمدينة وذلك لنقل ما يقرب من 4 آلاف معتمر لأداء مناسك العمرة حيث من المقرر أن تقلع 14 رحلة من مطار القاهرة الدولى، فيما ستقلع 3 رحلات من برج العرب.
الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت عن تسيير أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى من المطارات المصرية "القاهرة وبرج العرب والأقصر" لنقل 100 ألف معتمر.
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